Inmersos ya en el proceso de desescalada y con el verano en el horizonte, el CSIC ha publicado un informe en el que concluye que el contagio de coronavirus por contacto con el agua es "muy poco probable". ¿Podremos entonces disfrutar de playas, ríos y piscinas en los próximos meses?

"No podemos ir en manada a la playa, ni a los lagos ni a las pozas", responde el investigador del CSIC Antonio Figueras, que sostiene que el peligro realmente radica en nosotros, los seres humanos, "los mayores vectores de infección" y en el "contacto" y la "proximidad" entre personas.

¿Es seguro ir a la playa? "Depende de la cantidad de personas que estén en el mismo sitio al mismo tiempo", asevera el experto, que advierte de que, en el caso de los ríos, "al no haber tratamiento de aguas, el patógeno es capaz de estar más tiempo viable y poder infectar".

No obstante, insiste en que, incluso allí, "todo vuelve a depender del inóculo, y somos los seres humanos". "Si en una poza estamos tres personas, probablemente no pase nada, pero si en la misma poza estamos 50, probablemente pase algo", resume.

Preguntado por el caso de las piscinas, el especialista sostiene que la diferencia entre el agua con cloro o salina es escasa. "El problema que tenemos es siempre el número de personas que haya en esa piscina", insiste. "No nos engañemos: la culpa no la tiene la piscina, la culpa no la tiene el agua de mar ni la arena, la responsabilidad es nuestra", sentencia.

"El virus no entiende de agua ni de tierra", afirma el especialista

"Si se va a la playa, la poza o al lago, van a tener que seguir las mismas medidas de seguridad que tienen en tierra", indica el científico, que asevera en que "el virus no entiende de agua ni de tierra".

"Se puede ir a la playa, sí. En manada, no", zanja, instando a las autoridades ha regular esta cuestión y hacerlo ya: "Hay que regularlo ya, no me lo reguléis en julio", concluye.