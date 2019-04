Ernest Urtasun: "Nos gustaría construir una mayoría de izquierdas en Cataluña con ERC y PSC"

DEFIENDE "RECUPERAR GRANDES ACUERDOS"

El portavoz de Catalunya en Comú, Ernest Urtasun, ha hablado sobre la situación en Cataluña. Ha insistido en que su formación "no llegará a ningún tipo de acuerdo con ERC si no deja claro que la unilateralidad no es una vía". En este sentido ha destacado que "Catalunya en Comú no lleva un programa independentista". También ha apuntado que exigirán al PSC "que abandone el apoyo al 155".