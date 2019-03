Elia, en paro y con un dependiente a su cargo: "Nos marginan por ser mujer y nos cierran puertas por la edad"

1 DE MAYO: MANIFESTACIÓN DEL DÍA DEL TRABAJADOR

"Llegamos a pasar frío, no sabemos hasta cuándo va a seguir así la cosa", relata Elia Pertiñez, en paro y con un familiar dependiente a su cargo, que denuncia la discriminación que sufre por ser mujer y por la edad a la hora de entrar en el mercado laboral. "Dependemos de la pensión de mi madre. No se puede seguir así. Si no sale nada, ¿de qué vives?", añade Elia.