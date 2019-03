Echenique: "Sería un error no presentarnos en ningún pueblo o presentarnos en todos"

El PSOE ha descartado que en algún caso vaya a pactar con Podemos en las próximas elecciones municipales, algo que Pablo Echenique ratifica desde su propia formación: "En Podemos no se hacen entre las cúpulas, se han preguntándole a la gente. Estamos bastante seguros de lo que la gente va a responder cuando le preguntemos si quieren que Podemos pacte con el PSOE. Independientemente de lo que diga el PSOE, Podemos no pactará con ellos porque no lo querrá la gente".

En la agrupación de Pablo Iglesias se ha generado un debate interno sobre la necesidad de concurrir a las próximo elecciones municipales. Iglesias sostiene que es mejor no presentarse pero Echenique tiene una idea diferente: "En algunos territorios y pueblos pequeños quizá eso sea así, pero en otras ciudades sí que habrá madurez para acudir a las municipales. Mi posición al respecto no está bien definida, es un problema complicado para Podemos. Creo que no acudir a ningún municipio o ir a todos, ninguna de las dos son estrategias óptimas en estos momentos".

En este punto, Echenique remarca "la salud democrática de que haya varios borradores organizativos. Es un agravio comparativo que otros compañeros no puedan defender sus borradores en los medios porque también tienen ideas muy inteligentes".