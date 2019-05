Dolors Montserrat responde a Núria de Gispert: "Se ha retratado otra vez en que es racista y supremacista"

Núria de Gispert compartió un tuit en el que llamaba cerdos a políticos de PP y Ciudadanos y pedía su exportación. Tras la polémica ha intentado pedir perdón: "Cuando uno hace un tuit o un retuit es un impulso muy rápido. No me di cuenta, se lo crean o no, del tema de las exportaciones y de los cerdos".

Para Dolors Montserrat "esta mujer se ha retrato otra vez de que es racista, supremacista, que no cree en la libertad del que piensa diferente". Además añade que "debe estar viviendo en el odio y el rencor".

"Una persona que ha sido presidenta del Parlament que cada día ataca con tuits a cada persona que piensa diferente a ella no se merece el galardón mayor que hay en Cataluña que es la Creu de Sant Jordi", zanja Montserrat.