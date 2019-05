De Gispert, sobre su retuit: "Se lo crean o no, lo hice muy rápido y no me di cuenta del tema de los cerdos"

La expresidenta del Parlament de Catalunya, Núria de Gispert, ha criticado que se haya dado tanta repercusión a su retuit sobre la oposición no independentista y la exportación de cerdos, y se ha defendido argumentando que nunca quiso decir que los políticos del PP y Ciudadanos fueran eso, cerdos.

"Cuando uno hace un tuit o un retuit es un impulso muy rápido. No me di cuenta, se los crean o no, del tema de las exportaciones y de los cerdos. Cuando lo vi, me quedé muy parada y lo retiré", explicó De Gispert.

La expresidenta del Parlament de Catalunya, Núria de Gispert, retuiteó un falso tuit que celebra que políticos catalanes del PP y de Ciudadanos, como Inés Arrimadas, Juan Carlos Girauta, el exdelegado del Gobierno Enric Millo y la exministra Dolors Montserrat, fueran a ocupar puestos fuera de la comunidad, añadiendo que "Cataluña aumenta sus exportaciones de porcino".

Ese tuit circulaba por la red bajo las siglas de la Asociación Catalana de Productores de Porcino (PORCAT) y en el que podía leerse: "Girauta a Toledo; Arrimadas a Madriz; Millo a Andalucía; Dolors Montserrat a la UE. Cataluña aumenta sus exportaciones. Según el Observatorio del Porcino, Cataluña mantiene la tendencia a aumentar las exportaciones".

Junto al retuit, quien en su momento fue segunda autoridad de Cataluña escribió: "Para todos vosotros, para aquellos que desean que vuelva la dignidad a las instituciones".

Piden que no se le conceda la Creu de Sant Jordi

A raíz de esto, Ciudadanos pidió al president, Quim Torra, que le retirase la concesión de la Creu de Sant Jordi, una de las máximas distinciones que otorga la Generalitat, a lo que Torra se ha negado. De hecho, ha dado por zanjado el asunto.

Pero tanto Cs como el PSC han registrado una petición para que el president del Govern comparezca ante el pleno del Parlament. Los socialistas además han registrado una propuesta de resolución (PR) en la que se insta al Govern a reconsiderar la decisión de otorgarle la distinción.

Ciudadanos también ha anunciado este viernes que su partido prepara una proposición de ley para regular la concesión de la Cruz de Sant Jordi, a fin de evitar casos como el de De Gispert. La diputada Lorena Roldán ha criticado que el Govern no condene los tuits "xenófobos, racistas y supremacistas" de la expresidenta del Parlament y no le retire la distinción. "Es intolerable y vergonzoso", ha añadido.