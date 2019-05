La expresidenta del Parlament comparte un tuit que llama cerdos a políticos de PP y Ciudadanos

La expresidenta del Parlament de Catalunya, Núria de Gispert, ha retuiteado un falso tuit que celebra que políticos catalanes del PP y de Ciudadanos vayan a ocupar puestos fuera de la comunidad, argumentando que "Cataluña aumenta sus exportaciones de porcino". En el tuit se menciona a Inés Arrimadas, Juan Carlos Girauta, el exdelegado del Gobierno Enric Millo y la exministra Dolors Montserrat.

De Gispert ha compartido este tuit, que circulaba por la red bajo las siglas de la Asociación Catalana de Productores de Porcino PORCAT y en el que podía leerse: "Girauta a Toledo; Arrimadas a Madriz; Millo a Andalucía; Dolors Montserrat a la UE. Cataluña aumenta sus exportaciones. Según el Observatorio del Porcino, Cataluña mantiene la tendencia a aumentar las exportaciones".

Junto al retuit, quien en su momento fue segunda autoridad de Cataluña escribió: "Para todos vosotros, para aquellos que desean que vuelva la dignidad a las instituciones". A la vista de la polémica generada, De Gispert ha optado por borrar su tuit: "He suprimido el tuit que tanto jaleo ha creado. Nunca he querido decir cerdos a nadie. Y me duele que mucha gente lo haya querido ver así. La composición a la que se hace referencia no es mía".

Las reacciones políticas no han tardado, empezando por la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, que se ha hecho eco de la decisión del Govern de conceder este pasado martes a De Gispert la Cruz de Sant Jordi de la Generalitat. "A esta persona el Govern separatista le ha concedido la Cruz de Sant Jordi. Puro delirio separatista", ha escrito en Twitter

Horas después, la verdadera asociación PORCAT alertaba en otro tuit de que "algún anónimo ha utilizado la imagen de PORCAT para burlarse del PP y de Ciudadanos. Nosotros no tenemos nada que ver. Nos parece una gamberrada a la que no se ha de hacer mucho caso".

Durante los últimos meses, De Gispert ha tuiteado en numerosas ocasiones descalificaciones contra rivales políticos y fue incluso reprobada por el Parlament por sus insultos a opositores, en especial a la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas.

La polémica se ha activado los últimos días, después de que el Govern anunciara el pasado martes que iba a conceder a Núria de Gispert la Creu de Sant Jordi, con la que la Generalitat reconoce "la defensa de la identidad de Cataluña".