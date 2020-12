Sanidad ha lanzado este lunes su campaña de Navidad contra el coronavirus. Tras ver el spot, que muestra a una familia cenando con mascarillas y distancia de seguridad, el doctor Elvis García, de la Universidad de Harvard, ha mostrado su incredulidad en Al Rojo Vivo.

"¿Qué hace la gente en casa comiendo con mascarillas? Pero, ¿eso quién lo va a hacer?", ha aseverado. "¿De verdad estamos esperando que la gente se reúna en casa para cenar en Nochebuena con la mascarilla puesta? Vamos, hombre", ha ironizado. "No lo entiendo, de verdad", ha insistido.

El experto se ha mostrado muy crítico con esta campaña. "Yo no veo que la gente en Madrid abra las ventanas para cenar en Nochevieja, no me parece lógico creer que la gente va a hacer eso y no me parece lógico hacer promoción de ese tipo de escenarios que no son reales", ha sentenciado.

En su lugar, el especialista en salud pública ha defendido que "no deberíamos juntarnos con gente que no sea de nuestro hogar para cenar en Nochebuena, pero ni en Nochebuena ni hoy". "Debemos continuar manteniendo una distancia social y no podemos estar en entornos cerrados con gente", ha añadido.

A juicio de García, solo habría posibilidades de evitar una tercera ola de coronavirus "si los gobiernos hicieran lo que tienen que hacer". "Vamos a tener una tercera ola si no hacemos algo y ese algo es que la gente empiece a hacer lo que se espera de ella", ha agregado, anticipando que "visto lo visto, no parece que vayamos por buen camino".