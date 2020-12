El ministro de Sanidad ha asegurado que la evolución (de la incidencia del coronavirus) es favorable, pero estamos lejos del horizonte, muy lejos de donde queremos llegar: 25 casos por 100.000 habitantes. Por eso apelamos a extremar las medidas de precaución y a la solidaridad".

Salvador Illa ha comparecido junto a la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio, para presentar la campaña de Navidad de Sanidad. "El mejor regalo es cuidarnos" es el lema.

Sobre las medidas tomadas en el plan de Navidad, ha recordado: "No sé si somos conscientes de lo que acordamos el otro día. Acordamos no movernos de nuestra comunidad. Son medidas muy drásticas. Si las cosas no evolucionan como esperamos, endureceremos las medidas. Las medidas son ya muy drásticas, con el objetivo de no dilapidar lo que hemos conseguido".

"Con el COVID-19 no se juega", ha dicho contundente el ministro, y ha contado una anécdota para ilustrar que hay responsabilidad: "Visité la semana pasada Cantabria y País Vasco. Me contó Revilla (Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria) un caso de un pasajero en autobús sin mascarilla y fueron los ciudadanos quienes le pararon".

Respecto al máximo de 10 personas, "la recomendación es que cuanto más restrinjamos los contactos, mucho mejor". "Debemos evitar aglomeraciones. 2020 ha sido un año muy duro. Tenemos una tarea común que es evitar un repunte de casos. Esta Navidad será diferente. Cuidarnos será nuestro mejor regalo", ha dicho, por su parte, Pilar Aparicio.

"No podemos poner un policía en cada casa, pero no hace falta", ha dicho Illa, que ha insistido en que en estos momentos, el ámbito familiar y social es donde se produce la mayoría de brotes: "Es donde relajamos más nuestro comportamiento. Además, este tipo de encuentro ahora se celebra en ambientes cerrados por razón del clima".

Sobre el plan de vacunación, "estamos seguros de que la población va a tener una respuesta muy positiva. Nadie va a estar obligado a vacunarse. Es clave comunicar a la ciudadanía la información. Estamos trabajando también en una campaña de comunicación". En Sanidad creen que el hecho de que Reino Unido y Estados Unidos empiecen ya a vacunar será beneficioso por las imágenes que dejarán, de gente vacunándose, algo que, consideran, animará a los españoles.

"El marco regulatorio europeo de la vacuna es muy riguroso. Esto es lo que da garantías. Vamos a contar la verdad a la gente: que esta vacuna va a salvar vidas, que ha salido rápido, pero que no se ha sacrificado ni un punto de seguridad", ha concluido.