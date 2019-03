Daniel Rapado: "El cese de Losada no tiene una finalidad operativa ni policial"

Daniel Rapado, representante del Sindicato Unificado de Policía (SUP), no se ha sorprendido por el cese de José García Losada, comisario general de la Policía Judicial. García Losada era responsable de investigaciones como las del 'caso Bárcenas' o el 'caso Palau'. "No le vemos sentido a que se produzcan tanto cambios en una comisaría general tan importante".

Rapado ve necesario que se de estabilidad a esta comisaría. "El cese de Losada no tiene una finalidad operativa ni policial". Desde el SUP denuncian la falta de confianza y seguridad que existe sobre sus superiores. "Con este tipo de cambio, muchas horas de trabajo se pueden quedar en nada, guardadas en el archivo. Los cambios solamente retrasan y empeoran nuestros asuntos", explica Daniel Rapado.

Santiago Sánchez será el nuevo comisario general de la Policía Judicial. "Será un comisario de confianza para el Gobierno que tenemos actualmente, pero sus antecedente no son muy alentadores".