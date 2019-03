Daniel Munevar, asesor de Varoufakis: "Yanis está bien, seguirá luchando por Grecia"

TRAS LA DIMISIÓN DEL MINISTRO DE FINANZAS GRIEGO

Daniel Munevar, asesor del ya exministro de Finanzas, asegura que Yanis Varoufakis se encuentra "bien" tras presentar su dimisión y "seguirá luchando por el pueblo griego". Munevar explica que Varoufakis no quiere poner su firma en un acuerdo que no represente una solución verdadera. "Las instituciones han presionado a Tsipras, no estaban dispuestos a sentarse a negociar con Yanis".