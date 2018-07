¿Adecuar la Constitución al lenguaje inclusivo?: así defiende el poeta Luis García Montero la propuesta del Gobierno

LUIS GARCÍA MONTERO, AL FRENTE DEL INSTITUTO CERVANTES

"El lenguaje es una cosa muy viva y no puede establecer nada por decreto", afirma el poeta y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, que apuesta por el lenguaje inclusivo. "No pasa nada por buscar una palabra integradora, me siento cómodo en ese ambiente", añade. Para García Montero, utilizar un lenguaje integrador en la Constitución es una idea perfectamente asumible.