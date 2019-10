"¿Se ha quedado Chicote alguna vez con ganas de aplicar el 155 en alguno de los restaurantes de Pesadilla en la cocina?", se pregunta Ferreras. El chef dice que cuando entra en uno de los restaurantes actúa como si fuera suyo porque si no, no lo podría hacer: "No sé si eso es el 155, el 156 o el 1.837".

Siguiendo con el tema político y como estamos casi en campaña electoral, el presentador de Al Rojo Vivo le pregunta a Chicote qué le pediría él a los políticos. Y la receta está clara: "Les haría pasar una entrevista de trabajo, que cuenten cuales son sus valores y virtudes para el puesto, si sabrían hacer el trabajo, si lo han hecho antes".

Chicote además ha comentado que el nivel de la gastronomía en nuestro país es cada vez mejor porque "cada vez hay más formación, más escuelas y la gente decide formarse antes de montar un negocio".

Ante la alerta sanitaria por el brote de listeria que vivimos este verano, el cocinero se pone en la piel de los hosteleros que hayan comprado el producto y se lo hayan ofrecido a sus clientes y asegura que "no se lo puede imaginar".