El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha deplorado en una entrevista en 'Al Rojo Vivo' la vacunación inoportuna del ya exconsejero de Salud de la Región de Murcia, Manuel Villegas: "Es inadmisible".

"Yo creo que la medida de ejemplaridad que exijo al frente del partido es muy clara. Estas cosas no hay que hacerlas con golpes de pecho, que un partido sepa qué se exige desde la dirección nacional y que al final se responda en consecuencia", ha respondido Casado.

Casado ha tildado de "inadmisible" que el responsable sanitario de Murcia se vacunara, saltándose el protocolo junto a 400 altos cargos de la Consejería, entre los cuales se encontraba también la mujer de Villegas. Sin embargo, Casado ha requerido que todos los partidos exijan lo mismo, pero que también tomen responsabilidades por la mala gestión de la pandemia.

"Creo que lo importante es que los españoles empiezan a ver que en el PP no se toleran irregularidades en materia de gestión pública y de presupuesto, sino que queremos dar un paso más en la ejemplaridad. Que todos los partidos hagan lo mismo y que cuando se haga mal, todos los partidos actúen en consecuencia", ha afirmado.

Casado ha deslizado también que el PSOE no ha actuado contra los alcaldes socialistas que les vacunaron cuando no tocaba en la Comunidad Valenciana. Sin embargo, el PSOE les ha abierto un expediente disciplinario. También el PP está investigando a un concejal en esa región por inocularse cuando no le tocaba.

Vacunados cuando no les tocaba

El último caso ha sido el de la alcaldesa socialista de Molina de Segura (Murcia), Esther Clavero, que anunció que se había vacunado cuando no le correspondía debido, según ella, a que es paciente oncológica. La edil ha puesto su cargo a disposición del partido, que ya le ha suspendido cautelarmente de militancia y ha anunciado la puesta en marcha de una gestora en la Agrupación Socialista del municipio.

Los otros alcaldes socialistas en el punto de mira, Carolina Vives, de Els Poblets, y Ximo Coll, alcalde de El Verger, han explicado a laSexta que "la decisión no nos corresponde a nosotros, la toma el centro de salud, que nos llama. Después de hacer la criba de sanitarios, policías, Guardia Civil, farmacéuticos y algún dentista, deciden que nosotros podemos estar entre esas personas afines a las que están vacunando", explica Vives.