El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha valorado en 'Al Rojo Vivo' la decisión de la justicia de mantener la fecha de las elecciones catalanas el 14 de febrero y ha criticado el decreto que presentó la Generalitat para aplazarlas.

"La Justicia siempre tiene la razón y me imagino que el recurso o las alegaciones de la Generalitat tendrían la misma base que el decreto", ha criticado Casado.

Sobre una nueva fecha si hubiera acuerdo de los partidos u otro decreto, el popular ha asegurado que hay "muy poco margen" y que "no se puede jugar con las fechas electorales, ni por una parte ni por otra".

Casado ha insistido en que en la reunión de la mesa de partidos con representación en el Parlament la Generalitat acudió con la nueva fecha del 30 de mayo y que en ningún caso puso encima de la mesa datos epidemiológicos o censales de la gente que se quedaría sin votar, por lo que no pudieron opinar al respecto.

"Lo que le diría a los partidos en Cataluña es que confíen mucho en la Justicia, no solo para este recurso, sino para otras cuestiones", ha subrayado el líder conservador.

Preocupado por los indecisos

Sobre los resultados del CIS publicado este jueves, que da la victoria al PSC de Illa y evidencia un 'sorpasso' de Vox al PP, Casado ha asegurado no estar preocupado por los datos de su partido, sino por el "40% que declaran que no saben o no contestan, que serían los ganadores de las elecciones".

Casado ha cuestionado el "CIS de Tezanos" que, a su juicio, "no hay mucha novedad". "Según Tezanos, puede pasar que ERC presida y el PSC apoye o que Illa presida a las órdenes de Esquerra", ha zanjado.

Al respecto de si apoyaría a Illa de ganar las elecciones catalanas, Casado no ha querido entrar en esa hipótesis, pero ha insistido en que "el señor Illa ha estado más pendiente del PSC que de las PCR, de los votos que de las vacunas".

"Votar al PSC creo que, sinceramente, no conduce a nada", ha concluido, para apoyar al candidato de su formación, Alejandro Fernández.