Carme Chacón: "Lo que le toca al PP no es ir al Gobierno, es ir a la depuradora"

CREE QUE LOS POPULARES NECESITAN REGENERARSE

La secretaria de Relaciones Internacionales del PSOE, Carme Chacón, no entiende la actitud de Rajoy, que en su opinión "no está muy interesado en lo que necesita España", porque el país no se va a hundir ni se va a dejar de luchar contra el terrorismo con el PSOE en el gobierno. Además, repite que su partido "no va a entrar en una coalición con independentistas".