Joan Baldoví, portavoz de Compromís en el Congreso, ha afirmado que el presidente del Gobierno se ha abierto a que se retomen las conversaciones con su grupo parlamentario. "Dentro de nada van a venir los presupuestos, una baza importante en la que Compromís tiene que decir muchas cosas", ha recordado.

Sobre el decreto de 'nueva normalidad', Baldoví ha destacado que se decidirá esta tarde, pero ha reiterado que votarán "o sí o abstención". Según el diputado, el motivo es que aún tienen que terminar de hablar entre fuerzas: "Han habido pasos positivos y compromisos por parte del presidente".

"Si se cumple con nuestros acuerdos no tenemos ningún problema", ha explicado Baldoví respecto al apoyo de Compromís a los Presupuestos Generales del Estado: "Mientras no haya retrocesos en materia social y en nuestros acuerdos con el Gobierno no tendríamos problemas".

Respecto al ambiente en el Congreso, Baldoví ha destacado que "probablemente esta mañana, fuera de lo que es Cayetana, que siempre está en su línea, he notado un tono un poco más bajo" en la relación entre PP y PSOE. Sin embargo, ha advertido: "No se sabe si será para decir 'sí, nosotros hemos tendido la mano pero el Gobierno no quiere'".