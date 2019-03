Arturo Daudén, exárbitro: "Al no firmar una carta contra López Nieto, perdí la internacionalidad"

EL 'CORTIJO' DE VILLAR EN LA FEDERACIÓN

"No he sufrido extorsiones ni he visto indicios", asegura el exárbitro Arturo Daudén, que sí perdió su internacionalidad por negarse a firmar una carta interna contra López Nieto. "En 15 años jamás tuve una dirección en contra de la neutralidad", apunta sobre la etapa de gestión de Ángel María Villar.