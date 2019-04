Aitor Esteban, sobre el cupo vasco: "Rivera está en contra por principio. Lo quiere usar como banderín de enganche haciendo demagogia"

EL PORTAVOZ DEL PNV EN EL CONGRESO HABLA SOBRE EL NUEVO CONCIERTO

El portavoz del PNV en el Congreso ha destacado en ARV que "el concierto vasco es un sistema de riesgo en el que si no se recauda bien no se pueden afrontar las competencias propias". Aitor Esteban también se ha manifestado sobre los consellers catalanes en prisión, y ha señalado que "deberían estar en libertad" porque "no hay base para la rebelión ni para la sedición".