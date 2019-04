Aitor Esteban (PNV), sobre los debates electorales: "El PSOE se ha metido en un jardín innecesariamente"

Aitor Esteban, candidato PNV al Congreso de los Diputados, señala en Al Rojo Vivo que "no debería de haber ninguna necesidad de regular los debates" y cree que deberían "participar todos los partidos, no solo unos pocos" porque "no es una campaña presidencialista".

En cuanto al cambio de criterio del PSOE, que ahora opta por participar en los dos debates, en el de TVE y el de Atresmedia, considera que "se han metido en un jardín innecesariamente".

Además, cree que en los debates solo "hay que ser coherente y explicar tu programa, tampoco es tan difícil".

Otro de los temas de los que ha hablado es de la nueva campaña de Ciudadanos, que ha lanzando un vídeo en el que imaginan cómo reaccionarían en la sede del PNV ante una victoria de la formación naranja.

"No me sorprende el vídeo, nunca les he visto hacer una propuesta constructiva o de acercamiento, siempre van buscando el conflicto. Se están poniendo en contra de la ciudadanía vasca y muestran la ignorancia en la ley", señala Aitor Esteban.

