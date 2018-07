Ada Colau: "Los bancos sólo responden a la presión"

El problema de los desahucios no para de aumentar. El incremento del paro y de los hogares con todos sus miembros en paro no hace más que agravar el problema. Ada Colau, portavoz de la plataforma de 'Afectados por la Hipoteca', sostiene que las ejecuciones y alzamientos no dejan de aumentar porque las familias no pueden hacer frente a la hipoteca.

"Hemos notado que los bancos ahora son más sensible a la presión, pero sino la hay siguen adelante con la ejecución. Hay que tener claro que los bancos son empresas que quieren repartir beneficios entre accionistas. Mientras tengan una ley que les sobreproteja la van a utilizar", ha explicado la portavoz de 'Afectados por la Hipoteca'.

Según Ada Colau, se están condonando todas las deudas menos las de las familias. La plataforma de 'Afectados por la Hipoteca' reclama tres cosas: dación en pago con carácter retroactivo, en la vivienda habitual y de deudores de buena fe; moratoria para desahucios de vivienda única; y la promoción del alquiler social. "No hay una escasez de recursos, aquí sobran viviendas vacías que se están estropeando y están generando problemas a las comunidades de vecinos. Queremos promover un alquiler social donde nadie pague más del 30% de sus ingresos", ha explicado Colau.