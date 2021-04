El líder de Unidas Podemos y candidato a las elecciones autonómicas de Madrid del próximo 4 de mayo, Pablo Iglesias, ha matizado en el programa 'Al Rojo Vivo' las declaraciones en las que normalizó los insultos en política, pero recalca que la crispación vivida en los últimos días va más allá de los exabruptos a una persona concreta.

"Lo que dije es que, en situaciones democráticas, que se produzcan insultos es algo desagradable, pero es normal. Pero una cosa es que te insulten y otra que mi familia esté acosada desde hace un año. Una cosa es que te insulten, y otra que la fiscalía pida un año de prisión por acosar a mis hijos. No se puede poner al mismo nivel", expresa.

Así, lanza un mensaje con respecto a las amenazas de los últimos días: "La normalización de la mentira y el insulto están detrás de las amenazas de muerte", asevera. En este sentido, Iglesias también ha hecho referencia a los improperios lanzados por Macarena Olona, tras su comparación del candidato de UP con una rata: "Esa deshumanización genera un caldo de cultivo para que cualquier descerebrado nos pegue un tiro en la cabeza", ha espetado.

Según Iglesias, a pesar de que esta "normalización de los insultos" está "detrás de las amenazas de muerte", el fascismo en España "no es mayoritario": "Lo que está pasando es grave y tiene mas que ver con la posibilidad de que haya un gobierno que las cambie cosas. El fascismo es minoritario, pero el PP necesita el fascismo para mantener el gobierno". asegura.

Junto con eso, también ha querido lanzar otro mensaje con respecto a las amenazas de los últimos días: "La mayoría no apoya un cartel que es una copia de la Alemania nazi, igual que cuando me presentan como una rata. El problema no es que nos amenacen a los políticos, es que haya personas que sientan miedo", concluye.