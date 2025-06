Enma López afirma que la respuesta de Sánchez fue "suficiente" y apunta al PP: "Ellos destruían pruebas"

Enma López ha realizado una intervención en Al Rojo Vivo después del informe de la UCO que sitúa a Santos Cerdán, ya exsecretario de organización del PSOE, como supuesto gestor de las presuntas mordidas y adjudicaciones en el entramado del caso Koldo. Además, ha hablado sobre la comparecencia de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en la que pidió "perdón" a los ciudadanos.

"Creo que su respuesta fue suficiente. Estamos afectados, no os lo voy a ocultar. Ha sido muy duro, y su comparecencia estuvo a la altura de esa dureza y de esa vergüenza que sentimos, del perdón que queremos pedir. Quiero decir que sentimos orgullo por ser un partido que aunque no está exento de corrupción sí que tiene tolerancia cero frente a la misma. Se han tomado medidas. Se han pedido disculpas. Se ha hablado de la reestructuración que tendrá lugar en el Comité Federal de julio, y se va a colaborar activamente con la Justicia mientras otros destruyen pruebas. Vamos a hacer una auditoría", cuenta la secretaria de política económica y una de las portavoces socialistas.

Y hace especial mención en esa auditoría: "Los informes del Tribunal de Cuentas son claros, no se han detectado irregularidades. Pero queremos ir más allá y por eso vamos a contratar esa auditoría, queremos saber la verdad y que no haya dudas".

En ese sentido, ha respondido sobre los tiempos del Gobierno en cuanto a su forma de proceder y habla de "situación de acoso": "Lo estamos viendo con el Fiscal General del Estado, que da igual el testimonio de los periodistas que dicen que ya tenían esa información. Aquí asumimos la responsabilidad, creímos que era asedio y no es así. Se vio por la mañana y por la tarde, con acciones contundentes. Y en las explicaciones del Gobierno, quien ha comparecido aquí respondiendo a preguntas. Creo que la diferencia es notable. Rajoy se fue con unos papeles que decían que había cobrado sobresueldos".

Momento entonces en el que Ferreras habla de ese audio en el que Koldo afirma que Sánchez le ha llamado "corrupto": "No voy a entrar a valorar las palabras de esa persona que no merece ningún respeto. Si hay algo ya se verá, pero el PSOE actúa con contundencia. Hemos pedido una auditoría. En el PP se destruían pruebas".

Ha hablado López sobre la discrepancia dentro del propio PSOE en cuanto a todo lo que ha sucedido: "Es un reflejo de la pluralidad que hay. Cualquier militante puede expresar su opinión por minoritaria que sea. El máximo órgano entre congresos es el Comité Federal. Hace poco tuvimos un congreso en Sevilla, y la diferencia es que es ahí donde se define el proyecto político. Hemos salido con uno muy fuerte, para continuar con esa agenda social y que España tenga los mejores resultados económicos que hemos visto en mucho tiempo".

Pero el nobre propio es el de Santos Cerdán: "No sabíamos nada. No hay nada más transparente que la cara del presidente, esa cara de decepción y de responsabilidad... pero es verdad que no hay institución que esté libre de estos comportamientos. Nuestro compromiso con la transparencia es inquebrantable. Se le elige en diciembre, y así habría sido también hace unas semanas. Cuando vimos que no era parte de esa colección de asedios fue ayer por la mañana".

Entonces, una secuencia en la que Sánchez, tirando de hemeroteca y haciendo referencia a Rajoy, dice que con pedir perdón no basta: "No, no basta. Pero no solo hemos pedido perdón. Es importante, porque nos avergüenza y abochorna a la ciudadanía y a nuestros militantes. Los sistemas funcionan, pero de vez en cuanto pasan estas cosas terribles".