En la cuarta jornada de paros indefinidos en el transporte en España, camioneros y otros trabajadores del sector continúan manifestándose en diferentes puntos de la geografía española. Entre las principales reivindicaciones el control de la acusada subida del precio de los carburantes.

"Antes de la subida estaba gastando entre 4.000 y 5.000 euros, dependiendo de la ruta y del mes. Ahora es inviable, con la misma facturación estamos gastando entre 7.000 y 8.000 euros, casi el doble de gasoil", explica Juan Manuel Valiente, uno de los camioneros que protesta en la marcha de Dos Hermanas, en Sevilla.

Juan Manuel es propietario de 3 caminos, uno lo lleva él y los otros, dos trabajadores a los que tiene contratados en su empresa. "No me da para llegar a fin de mes", asegura el manifestante explicado él no recibe sueldo para así poder dárselo a sus trabajadores. "Lo poquito que deja mi camión es para que las otras familias puedan llenar la nevera de su casa", asegura transportista.

Este camionero considera que es esencial que "el Gobierno les escuche" y "que se siente con las plataformas en defensa del sector del transporte". Además, explica que sus reivindicaciones "no son otras que pedirle al Gobierno que cumpla la ley". "Hay una tarifa de precios y no se puede trabajar por debajo de esos precios, además es ilegal trabajar a perdidas", detalla Valiente.

Otras de las reivindicaciones se centra en el cumplimiento de las jornadas laborales y las condiciones de los accidentes laborales, insiste Juan Manuel Valiente, que asegura que en estos momentos ya antes iban justos, ahora "es preferible arruinarte en casa sentado, que arruinarte andando".

Cuarta jornada de paro de transportes

Este jueves han empezado se están incrementando las consecuencias tras las anteriores jornadas de paros. Ayer se sucedieron los primeros cierres en fábricas del sector alimentario y se dio la alarma por un posible desabastecimiento.

En la jornada de hoy, los bloqueos en algunas carreteras ya ha obligado a parar puertos pesqueros, fábricas harineras, plantas del sector ganadero y la actividad comercial de la acuicultura, según han anunciado diferentes patronales del sector.

Pese a incremento de los paros, el Gobierno mantiene su mensaje de que no se va a producir un desabastecimiento por el paro del sector del transporte y la ministra de Transportes, Raquel Sánchezha asegurado que va a "garantizar que se produce la correcta distribución y que no se cortan estas cadenas de distribución".