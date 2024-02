Los agricultores continúan un día más con sus protestas en varios puntos del país, cortando algunas carreteras. Manuel, de UPA Huelva, asegura que el objetivo es ser escuchados. "Nos están explotando. Los agricultores no pueden aguantar más la presión que tienen", ha indicado.

Para conseguir su objetivo han decidido cortar carreteras como la A-49, Sevilla. "El objetivo es que pasen los turismos. Todo aquel vehículo que sea de trasporte se está reteniendo", ha indicado, señalando que cree que hoy es un día en el que se debe apoyar a los protestantes. "Los transportistas viven de los agricultores", ha destacado.

Manuel, que califica esta manifestación de "positiva y enérgica", ha destacado que no comprende que la ley de la Cadena Alimentaria "no sea una realidad" a pesar de que llevar más de un año, algo que cree que está sucediendo porque "no hay agentes que vigilen".

"Vemos que hay camiones de fresa de Marruecos que entran por Algeciras ya etiquetados con marca Huelva", ha denunciado, asegurando que "no es de recibo" que estas cosas sucedan. "Meter producto en Europa de un país tercero con marca española hace un daño irreparable a nuestros agricultores", ha destacado.