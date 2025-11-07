Emilio Delgado (Más Madrid), contundente con el rey emérito: "Defrauda al fisco, reparte su opaca fortuna y hace un libro ensalzando a un dictador"

El diputado en la Asamblea de Madrid ha expresado que "lo único" que le ha "extrañado" de las memorias de Juan Carlos I es que "haya gente en el PP y Vox que todavía tenga el cuajo de salir a defender a semejante personaje".

Emilio Delgado, diputado de Más Madrid, ha expresado en Al Rojo Vivo que lo único que le ha "extrañado" de las memorias del rey emérito "es que haya quien todavía tenga el cuajo de salir a defenderlo", a un señor al que se ha "proporcionado una vida de absoluto lujo".

"No creo que tenga mucha queja", ha añadido el diputado en la Asamblea de Madrid, tras lo que ha destacado que Juan Carlos I "tiene la cara dura de defraudar al fisco, ponernos en evidencia, marcharse a un país lejos del control de Hacienda y repartir su enorme y opaca fortuna entre los suyos, y ahora hacer un libro ensalzando a un dictador" y ha criticado que "haya gente en el PP y en Vox que salgan a defender semejante personaje".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.