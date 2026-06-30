Elizabeth Duval: "El debate sobre la 'ley de nietos' está desmantelando la relación del PP con las instituciones"

La escritora critica que Alberto Núñez Feijóo cuestione la 'ley de nietos' y vea un supuesto intento del Gobierno de alterar el censo. A su juicio, el PP alimenta teorías de la conspiración que erosionan la confianza en las instituciones.

Elizabeth Duval, escritora, ha criticado las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo sobre la llamada 'ley de nietos' y su insinuación de que el Gobierno pretende ampliar el censo electoral para beneficiar al PSOE. A su juicio, el líder del PP vuelve a caer "innecesariamente" en un debate que acaba desviando la atención de los problemas del Ejecutivo.

"Cada vez que el Gobierno atraviesa un momento complicado, la mejor ayuda que recibe es la del Partido Popular, que tropieza solo y se mete en charcos de manera innecesaria", ha afirmado en Al Rojo Vivo.

Duval considera que, en lugar de centrar el debate en asuntos como la imputación relacionada con la SEPI, el PP opta por alimentar teorías de la conspiración que terminan erosionando la confianza en las instituciones. "¿Qué necesidad tiene de enfrentarse a la Policía, al cuerpo diplomático, a los cónsules o a las instituciones del Estado acusándolos de formar parte de supuestos complots?", se ha preguntado.

En su opinión, esa estrategia resulta especialmente preocupante en un partido que aspira a gobernar España. "No puedes presentarte como un partido de Estado mientras deterioras la confianza en las instituciones, especialmente cuando gobiernas la mayoría de las comunidades autónomas", ha concluido.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido