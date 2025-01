Elizabeth Duval, tras el apoyo de Feijóo al president de la Generalitat Valenciana: "Mazón es un zombi y un cadáver político"

La filósofa y escritora Elizabeth Duval analiza el discurso que entonó Carlos Mazón, el día en que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, visitó Valencia y le defendió de forma contundente: "Prefiero a quienes responden de su gestión que a quienes resisten".

"Mazón podría haber dicho: 'Me equivoqué al no hacer caso a la AEMET y no enviar antes el aviso', 'me equivoqué en esa comida de El Ventorro', 'Me equivoqué en la hora a la que acudí al Cecopi', 'me equivoqué con la falta de transparencia y claridad..." Pero no dijo nada de eso, sino que se dedicó a lanzar balones fuera y a culpar de todo al Gobierno de España", comenta Duval.

De modo que, "no hacen falta más muestras de que Mazón es un zombi y un cadáver político", pero dentro de esas equivocaciones, subraya Duval, "es decepcionante, incluso a nivel personal que ante una situación tan grave, el president de la Generalitat sea incapaz de hacer la mínima parte de autocrítica".