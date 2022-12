SU GOBIERNO NO CONVOCARÁ ELECCIONES SI NO SALEN LOS PGE

El VAR de Al Rojo Vivo desvela que Pedro Sánchez exigió este año a Mariano Rajoy elecciones si no conseguía sacar los PGE, algo que su Gobierno asegura que no hará si no consigue aprobarlos. "Si Rajoy no aprueba los PGE y no anticipa las elecciones le exigiremos, por obligación con la ciudadanía, someterse a una cuestión de confianza", señalaba.