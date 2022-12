¿Quién ocupará la presidencia de la Junta de Andalucía? ¿Quién tiene las llaves de San Telmo? Antonio García Ferreras analiza el terremoto político que dejan los resultados electorales de las elecciones andaluzas.

El PSOE tendrá muy difícil formar Gobierno con sólo 33 escaños ante un PP que acorta distancias y el aumento de votos de Ciudadanos. La sorpresa llega con la irrupción de Vox en el Parlamento andaluz con 12 escaños.

Para García Ferreras, este ascenso de la extrema derecha es un reflejo de la situación que se está viviendo a nivel internacional. Además, apunta al enfado de la gente con la gestión del conflicto en Cataluña y el miedo que existe a la inmigración.

La respuesta de Antonio García Ferreras a Vox: "A laSexta no la va a gobernar el miedo"

A través de Twitter, Vox se jacta de no haber dejado entrar a laSexta en su sede electoral en un céntrico hotel en Sevilla. Desde el plató, Antonio García Ferrerasresponde rotundo: "A laSexta no la va a gobernar el miedo. Si no les gusta, allá ellos".

Euforia en Vox tras los resultados del 2D: "La reconquista comienza en tierras andaluzas y se extenderá en el resto de España"

ha mostrado su satisfacción por los resultados en las elecciones andaluzas . La formación ha obtenido 12 escaños protagonizando la gran sorpresa de la jornada. La ultraderecha llega para quedarse a las instituciones

Santiago Abascal: "Vox tiene la llave de San Telmo para expulsar a la corrupción socialista"

El líder de Vox, Santiago Abascal, habla tras conseguir 12 escaños en las elecciones andaluzas: "Somos un instrumento al servicio de España, por eso, no pedimos papeletas verdes sino rojigualdas". Además, destaca que han "expulsado de Andalucía al comunismo chavista de Pablo Iglesias".