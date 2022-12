Ernesto Ekaizer, autor del 'El caso Bárcenas', sostiene que el extesorero del PP está dispuesto a 'tirar de la manta' ante el juez Ruz. "Bárcenas ha iniciado un camino sin retorno y quiere entregar una parte importante de la documentación para evitar que el partido le convierta en chivo expiatorio", ha explicado Ekaizer.

El periodista considera que la actitud de Gómez de Liaño, actual abogado de Luis Bárcenas, está siendo desconcertante. "Parece ser que aquí el que manda no es el abogado, es el señor Bárcenas. El letrado es una mera representación, ya que Bárcenas tiene muy claro el camino a seguir".

El PSOE ha pedido la dimisión inmediata del presidente del Gobierno a raíz de los mensajes de texto publicados entre Mariano Rajoy y Luis Bárcenas. Francisco Marhuenda no ve ningún motivo para que Rajoy tenga que dimitir. "La moción de censura que quiere presentar Rubalcaba no va a prosperar. Rajoy tiene muy claro de que no ha hecho nada".

El periodista afirma que el presidente del Gobierno está "muy tranquilo", pero reconoce que "no todo el mundo está del lado de Rajoy". Marhuenda insiste en que los mensajes confirman que Rajoy no ayudó en nada a Bárcenas. "Se ha dejado que la Justicia actúe. Desde el partido no han querido hacer nada".

Eduardo Inda cree que Bárcenas está dispuesto a apretar 'el botón rojo', y va a entregar una parte importante de la documentación al juez Ruz.