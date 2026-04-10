Eduardo Saldaña analiza las negociaciones de paz en Pakistán: "No hay alto el fuego en el Líbano no por EEUU, sino porque Israel no quiere"

El analista internacional, Eduardo Saldaña, analiza las negociaciones de paz que, a priori, van a producirse este fin de semana en Pakistán. Irán ha asegurado que no irá si no hay un alto el fuego en Líbano.

La capital de Pakistán, Islamabad, se prepara para ser el centro del mundo durante el fin de semana. Todos los ojos estarán puestos en las conversaciones que mantendrán las delegaciones de EEUU e Irán. Pero ¿participará Irán en las negociaciones de paz? El régimen iraní pone como condición alto el fuego también en el Líbano, pero los israelíes no aparecen dispuestos.

"No hay alto el fuego en el Líbano en estos momentos y no porque EEUU no quisiera, que a EEUU le daría igual, sino porque Israel no quiere", afirma el codirector de 'El Orden Mundial' y analista internacional, Eduardo Saldaña.

De hecho, explica el analista, "Irán está jugando muy bien sus cartas porque sabe que el mayor foco de inestabilidad en la región ahora mismo es el Estado de Israel". E intentar que haya un alto el fuego en el Líbano, explica el experto, significa que le está diciendo a EEUU 'tenéis que controlar a vuestro aliado en la región', que está generando muchísimos problemas y aumenta, así, la presión sobre Donald Trump.

Porque recordemos, advierte Saldaña: "Si Trump no es capaz de forzar a Israel para que cese sus ataques en Líbano, internamente se va a ver que Trump es incapaz de controlar a su aliado".

Por lo tanto, "Trump depende de lo que decida Netanyahu e Israel. Entonces, Irán está jugando también con eso (no me parece una jugada nada mala) para poner de manifiesto que por mucho alto el fuego que quiera Estados Unidos, si Israel no para con sus ataques, no va a haber estabilidad en la región", concluye Saldaña. En el vídeo podemos ver al completo esta información y análisis.

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