El economista Santiago Carbó, sobre las consecuencias de la guerra en Irán: "A corto plazo, no creo que afecte mucho a la economía española"

Santiago Carbó, catedrático de Economía de CUNEF Universidad, analiza las posibles consecuencias que puede tener la guerra en Irán. ¿Nos afectará realmente? ¿A corto plazo podemos preocuparnos?

Tal como explica en Al Rojo Vivo, es cierto que "llevamos unos días de infarto": "Los lunes están siendo malos, aunque ayer terminó razonablemente ante las palabras de Trump tras las declaraciones en la que apuntaba que a lo mejor la guerra duraba menos. Hoy está todo mucho más tranquilo y hemos vuelto a una cierta normalidad, pero mientras la guerra no acabe, estamos sujetos a este tipo de vaivenes".

De este modo, añade Carbó que "sería demasiado prematuro y optimista pensar que ya se ha terminado todo lo malo". Ahora bien, el economista destaca que "a corto plazo [en España] no cree que afecte mucho.

Es verdad, destaca, que "si el precio del petróleo se mantuviera durante algún tiempo, sí que lo vamos a notar al ir a las gasolineras. Y eso, evidentamente, no es bueno. Y nos recorta no solo en gasolina, sino en otras capacidades. Y eso, evidentemente, no es bueno. Y nos recorta no solo en gasolina, sino en otras capacidades. Pero, en general, salvo que esto dure más tiempo, el crecimiento económico o la inflación persistente, por ahora, creo que es prematuro decirlo", tranquiliza Carbó.

Eso sí, insiste en que esto sería en el corto plazo, porque "en el momento que esto dure semanas o meses sí que nos va a impactar tanto en inflación como en un menor crecimiento".