Duval se pregunta por el desconocimiento de Zapatero ante el valor de las joyas: "No se ha querido saber ese valor por temor a que esa tasación se filtrara"

La escritora ha cuestionado en Al Rojo Vivo la defensa en el caso de la tasación de las joyas de Zapatero y ha señalado inconsistencias en los argumentos, especialmente sobre el desconocimiento del valor y la falta de una valoración previa.

Elizabeth Duval, escritora y filósofa, ha hablado en Al Rojo Vivo sobre la tasación de las joyas de Zapatero: "Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, porque a veces uno cava más, se tumba por lo que dice que por lo que calla".

Duval ha señalado que existe una secuencia de argumentos en la defensa que considera "inconsistente" y que le genera preocupación. En este sentido, ha cuestionado la versión de que los implicados se habrían enterado del valor de las joyas a través de la prensa y de la tasación.

"¿Qué significaría esto? La propia defensa de Zapatero apunta en esa dirección. Si esas joyas llevan tiempo en su poder, por ejemplo por herencia familiar, en algún momento debería haberse hecho una tasación para conocer su valor", ha planteado.

Asimismo, se ha preguntado por qué esa valoración no se habría realizado antes y por qué no se tenía conocimiento del valor real. También ha criticado la diferencia entre las estimaciones iniciales y los datos conocidos posteriormente.

"Eso es lo más preocupante, porque hablamos de hechos objetivos: cómo se ha ido conociendo la información, si se ha ocultado ese valor, si no se ha querido conocer o si no se ha hecho una tasación por temor a que trascendiera", ha añadido.

Finalmente, ha advertido de que este escenario "coloca a Zapatero en una posición mucho más incómoda de cara al futuro".

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