Dolores de ovarios muy fuertes, adelanto del periodo incluso estando tomando la píldora anticonceptiva... Son múltiples los efectos secundarios que están viviendo las mujeres españolas con respecto a su menstruación tras haber recibido la vacuna antiCOVID-19.Vista la situación, la Universidad de Granada ha decidido tomar cartas en el asunto.

La institución educativa ha lanzado un estudio para ver cuáles son las causas y los efectos de estos efectos secundarios en la menstruación. Por ello, María Llapart ha entrevistado a Laura Cámara, matrona, experta en salud sexual femenina en el Hospital Virgen de las Nieves y participante en esta investigación.

"Ahora mismo los síntoma que más se comunican son los sangrados más abundantes, tanto en cantidad como en días; retraso, trastornos de sangrados intermenstruales. Todos son leves y pasajeros: en días o semanas se suelen normalizar. No son graves y no justifican la no vacunación", ha aducido la sanitaria.

Tranquilidad, puesto que son "leves"

El mensaje es claro: hay que estar tranquilas, puesto que las vacunas son seguras. Ante los síntomas, lo imperativo es estudiarlo, como ha confirmado Cámara, pero "en ningún caso son síntomas graves".

A raíz de recoger durante estos meses los testimonios, se ha puesto en marcha la investigación para identificar si hay alguna relación entre la vacuna y los trastornos. Lo cierto es que no se había informado hasta ahora de estos posibles desajustes en el ciclo menstrual: no se observó durante los ensayos clínicos previos ni se tuvieron en cuenta.

Pasa en todo el mundo

"Habría que haber tenido en cuenta el ciclo menstrual de las mujeres que se estaban vacunando en esos ensayos clínicos y ver si eso tenía repercusión a posteriori", ha explicado Cámara.

No es algo que sólo suceda en España. Tal y como ha apuntado Graziella Almendral, está pasando "en medio mundo". Este mismo viernes, el principal periódico de la India ha dedicado un amplio reportaje sobre el asunto.