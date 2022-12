La profunda recesión que prevé la Comisión Europea para España empeora los malos datos ya anunciados por el Gobierno el viernes pasado tras la reunión de Consejo de Ministros. La CE ha rebajado ligeramente sus previsiones para la economía de España en 2013 y espera que su Producto Interior Bruto (PIB) retroceda el 1,5%.

Con estos datos sobre la mesa, Díez opina que la previsión “se queda corta y vamos a ir a peor a menos que no haya un cambio de políticas económicas”. . “Si se cambian las políticas económicas, costará, pero podríamos tener perspectivas de estabilidad en empleo”. Y es el empleo, según Díez, la variable que hay que seguir para ver la mejora económica u social: “lo importante es seguir el empleo, es la variable determinante y hasta que no se estabilice no se podrá hablar de senda de recuperación y habrá tensión en los mercados y descontento social”.

El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha garantizado que la bajada de los tipos de interés de un cuarto de punto, hasta el mínimo histórico del 0,5 %, hecho que no ve muy positivo Díez. “Draghi baja el tipo de interés al que el Banco Central presta a los bancos pero los bancos no están canalizando este dinero a las empresas y familias. Es decir 3 de 4 pymes españolas afirman que les han subido el tipo de interés en el primer trimestre. Si el BCE lo hubiera hecho el verano pasado, podría haberlo evitado y habría evitado el cierre de muchas empresas españolas. Pero cuando le hablas al señor Draghi que hay una tasa de desempleo del 27% en España , coge y se va de fin de semana a la playa” afirma Díez.