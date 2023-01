José Manuel Sancho, secretario general de CCOO del Hospital del Mar, ha denunciado en Al Rojo Vivo la situación crítica en la que se encuentran las Urgencias del centro sanitario, donde los pacientes se acumulan en los pasillos. Actualmente hay 117 pacientes de los 96 que tiene capacidad el servicio, y un paciente lleva 4 días esperando una cama en planta.

"Lo primero que hay que hacer es poner presupuesto de verdad. No vale poner dinero si no se gestiona correctamente. Una vez esté establecido, hay que reforzar la Primaria y el personal que hay en los hospitales, porque todas las Urgencias de Barcelona están colapsadas habitualmente", ha indicado.

En este sentido, Sancho ha denunciado que la Sanidad catalana "es un barco que se hunde" y que "solo está salvado por los profesionales": "Son los únicos que están reflotando la Sanidad. Los políticos hacen muchas declaraciones de que la Sanidad es importante, pero el dinero no se está poniendo".

"Las urgencias se colapsan habitualmente. Es cíclico. Siempre hay un colapso de urgencias porque el sistema sanitario no está como debe estar. Debería haber un sistema donde la Primaria absorbiera una serie de pacientes que no tuvieran que acabar en Urgencias", ha explicado el sanitario, que ha indicado que Urgencias tampoco puede drenar a los pacientes a las especialidades porque se quedan días esperando allí. "No se drena porque no hay camas y no hay camas porque no hay dinero", ha zanjado.