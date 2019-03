Tania Sánchez: "Marruecos es quien abre y cierra cuando le da la gana el grifo a los inmigrantes"

DEBATE EN 'AL ROJO VIVO' SOBRE EL CAOS MIGRATORIO EN CEUTA Y MELILLA

Tania Sánchez, diputada de IU en la asamblea de Madrid, asegura que es "muy grave que los gobiernos democráticos acepten que los gobierno nos democráticos jueguen con la vida de sus ciudadanos para conseguir lo que no sabemos". Sánchez se muestra convencida de que la inmigración no acabará "por muy alto que levantes una valla" y que "lo importante es garantizar fronteras que no se conviertan en espacios de muertes".