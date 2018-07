Llamazares: "Esto no es un rescate, esto es un secuestro"

DEBATE EN AL ROJO VIVO: RESCATE, ¿SI O NO?

Una de las decisiones más complicadas a las que se enfrenta Rajoy en su mandato es la petición del rescate. Rescate, ¿sí o no?. En 'The Wall Street Journal', Mariano Rajoy afirmó que se pedirá "si lo necesitamos". Según Llamazares, el problema está en que "no es un rescate, es un secuestro".