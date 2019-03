Josep Pedrerol: "¿Cómo que no se puede disolver el Frente Atlético?"

CREE QUE HAY QUE BUSCAR CULPABLES DEL ATERCADO ENTRE ULTRAS

El periodista Josep Pedrerol ha denunciado en 'Al Rojo Vivo' la actitud de la Federación Española de Fútbol tras el altercado entre ultras del Atlético de Madrid y el Deportivo de la Coruña en el que murió un aficionado: "No tenemos federación, los ultras hacen lo que quieren". Especialmente de su presidente: "Villar está en su mundo particular, no ha salido a hablar todavía". Ante este problema, sólo hay una solución posible para Pedrerol: "Tiene que haber una actitud de limpieza, hay que buscar culpables. ¿Cómo que no se puede disolver el Frente Atlético?", se pregunta.