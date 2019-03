Joaquim Bosch: "La ley dice que Puigdemont tendría que prestar juramento en Madrid si quiere ser eurodiputado"

El magistrado y miembro de Jueces y Juezas para la Democracia Joaquim Bosch afirma que, según la ley electoral, para conseguir el acta de eurodiputado es imprescindible que Carles Puigdemont preste juramento ante la Junta Electoral, cuya sede está en Madrid.

Se da el caso de que esta sede se encuentra en el Congreso de los Diputados, por lo que el expresident tendría que acudir a las Cortes. Bosch explica que esto se diferencia de la ley electoral catalana, que dice que sí se podría expedir el acta sin hacer acto de presencia.

Enric Hernàndez, director de El Periódico, afirma que hay dos opciones por las que Puigdemont no va a ser eurodiputado. Según sus palabras, la primera de las razones porque sea detenido si viene a España y la segunda es que no venga para no ser detenido.

En su opinión, se trata de una nueva "trampa" del expresident, que "en las pasadas elecciones ya dijo que Puigdemont volvería si se le votaba y no volvió. Por eso, se pregunta "cuántos van a caer en esta nueva trampa".

Ignacio Escolar, por su parte, aunque no valora si Puigdemont será capaz de conseguirlo, asegura que desde el partido le cuentan que van a intentar pelear en Europa para conseguir el acta.

El expresident de la Generalitat encabezará la lista de JxCat en las elecciones europeas del próximo 26 de mayo, como una "voz libre" para "internacionalizar" el conflicto político en Cataluña, según ha anunciado este domingo la consellera de Presidència, Elsa Artadi.