Inda: "Monedero no puede dar lecciones morales de nada, es el Bárcenas de Podemos"

LAS DECLARACIONES DE MONEDERO, A EXAMEN

El periodista Eduardo Inda se pregunta qué espectador tiene en su cuenta corriente 725.000 euros, en relación a Juan Carlos Monedero e insite en que él "es el Bárcenas de Podemos". Además, critica sus palabras afirmando que se le insulta en las tertulias: "El me ha llamado feo, tonto y estúpido". Además, insta al número dos de Podemos a que "no use la palabra cabrero para denigrar y meter a todos en esta definición".