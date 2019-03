Inda: "El PP intenta cargarle el muerto a Luis Bárcenas"

PONE EN DUDA LA ESTRATEGIA DE MARIANO RAJOY

El periodista Eduardo Inda ha dicho que "Bárcenas es un tipo duro" y que "el material más jugoso que tiene todavía no ha salido a la luz". Asimismo, la añadido que el Partido Popular no asume responsabilidades e intenta "cargarle el muerto" a él. También ha insistido en que un tesorero no "da un sólo paso sin que lo sepan los de arriba".