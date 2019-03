Inda: "Las cuentas de Luis Bárcenas en Suiza no son sólo de él"

El periodista Eduardo Inda analiza el descubrimiento de seis cuentas en Suiza con dinero que podría pertenecer a un miembro del Partido Popular. Al respecto, la formación sostiene que podría ser alguien de nivel medio.

En este contexto, Inda se pregunta cómo saben en Génova que la persona 'implicada' es alguien de nivel medio y destaca la relevancia de la información, ya que, según afirma, pondría de manifiesto que el extesorero del PP no actuaba sólo.



"Siempre he mantenido que las cuentas que había en Suiza no eran de Luis Bárcenas sólamente, que él no estaba sólo y que viajó en compañía de otros hasta allí, de otros y no sólo de otro", expresa Inda.



Además, sobre la posibilidad de que se dé a conocer el nombre de la persona vinculada con el dinero descubierto, Inda expresa que muy pronto se sabrá.