Ibarra: "Aconsejo a Pedro Sánchez que confíe en los veteranos del PSOE"

Rodríguez Ibarra, expresidente de la Junta de Extremadura, ha analizado las informaciones sobre las discrepancias entre Pedro Sánchez y Susana Díaz. Según ha dicho, "si los barones que piden a Susana Díez que dé el paso apoyaron a Pedro Sánchez, ni son barones ni son nada. Seis meses después no pueden venir con este cuento".



Asimismo, Ibarra ha destacado que "todavía no se ha abierto el proceso en la formación para determinar quién será el secretario general" y ha añadido que le preocupan las declaraciones de Susana Díez, afirmando que "el tren pasó y que ya se verá si vuelve a pasar, el hecho de que el tren volviera a pasar implicaría perder las elecciones autonómicas y municipales y despedir a Pedro Sánchez". En este sentido, ha explicado que "Andalucía también se la juega" y ha advertido de que "el querer coger un tren puede llevar a que descarrile el tren del PSOE".



El socialista ha aconsejado a Pedro Sánchez que "deje a los asesores que sólo saben asesorar y confíe en los consejos sabios de los veteranos socialistas, que no quieren nada, simplemente que el PSOE vuelva a recuperar su sentido socialdemócrata para hacer frente a este país".