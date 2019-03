Encinas: "El PP prometió arreglar todo con su varita mágica"

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado en el Senado que "2014 será el primer año de crecimiento económico y creación de empleo". Carmelo Encinas recuerda que hemos tenido que esperar dos años para empezar a oír hablar de recuperación. "Prometieron que con su varita mágica lo arreglarían todo".



Encinas cree que, de momento, la recuperación económica tiene un vigor escaso, mientras que mucha gente lo está pasando muy mal. "Las tragedias se solucionan socorriendo a la gente, no hablando de lo bien que nos irá el próximo año. El Gobierno ha tardado mucho en reaccionar, y lo está haciendo muy tímidamente", explica.



Francisco Marhuenda no está de acuerdo con Encinas, y recuerda que el Gobierno ha resuelto la situación económica de España. "Me hubiera gustado que se suspendieron pagos, para ver si así se acababa el cachondeo". Marhuenda ha ironizado: "El PP es malo y odia a la gente. La derecha es malísima. Todos los ministros son millonarios y no conocen pobres".



Ekaizer ha acusado al ministro Montoro de mentir, ya que "2014 no será el primer año de recuperación económica". Ekaizer ha recordado que en el año 2011 la economía creció un 0,4%.