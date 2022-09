Yago Rodríguez, director "The political room", asegura que no hay que quitarle el ojo a las armas nucleares. Sin embargo, cree que los rusos han demostrado que no tienen voluntad de utilizar las armas nucleares. "Mi nivel de preocupación es de cinco sobre diez", ha confesado el experto.

Para él la situación podría cambiar por completo si Ucrania se aproxima a territorio sensible, como podría ser Crimea. "Por doctrina podrían haberlas empezado a utilizar pero, si no lo han hecho es porque consideran que lo que pueden defender con estas armas no está aún en peligro", ha explicado. En este sentido, Rodríguez sostiene que las armas nucleares están para no ser usadas y generar un marco disuasivo en esta guerra que impida a la OTAN actuar. "Si usan de entrada, muy mala cosa", ha añadido.

Al mismo tiempo, ha apuntado que, del arsenal ruso, las armas más preocupantes son los nuevos misiles de lanzamiento terrestre - principalmente el modelo Yars - y los submarinos nucleares. "Éstos maniobran por todo el planeta y de repente te lanzan una salva de misiles nucleares desde un lugar difícil de prever. La defensa antimisil tiene pocas soluciones".