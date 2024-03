El cerco se estrecha sobre Luis Rubiales, entre investigaciones de corrupción sobre su mandato al frente de la RFEF y los dos años y medio de prisión que le pide la Fiscalía por besar a Jennifer Hermoso sin su consentimiento y luego hostigarla para que saliera a defenderle. Con tantos frentes abiertos, ¿qué futuro inmediato le espera a Rubiales? ¿Acabará ingresando el prisión?

El magistrado Ignacio González Vega señala en Al Rojo Vivo que "habría que esperar a la petición que formulara en su caso la acusación particular de Jenni Hermoso, que normalmente suelen ser penas superiores de las que pide el Ministerio Fiscal", pero apunta que, con estas peticiones de pena de la Fiscalía, Rubiales en principio "no ingresaría en prisión".

"Con estas peticiones de penas de prisión, el fiscal lo que considera de mayor gravedad son las coacciones", destaca el juez, que señala que para el delito de agresión sexual solicita "la pena mínima". "Con las peticiones de pena no ingresaría en prisión", señala en todo caso González Vega.

"Rubiales carece de antecedentes penales y se están pidiendo penas por dos delitos que en ambos casos son inferiores a dos años de prisión, con lo cual podría ser beneficiario de la suspensión de ejecución de la pena", abunda el magistrado, que apostilla tendría que satisfacer la responsabilidad civil. "Y todo ello, partiendo de que fuera condenado", matiza, recordando que "hasta que no haya una sentencia condenatoria firme, el señor Rubiales es inocente".

Por otra parte, en lo relativo al presunto cobro de comisiones como presidente de la RFEF, González Vega señala que "si por los delitos que son más de carácter económico las penas que pida el Ministerio Público o el representante de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria fueran superiores a dos años, en ese caso sí tendría que entrar en prisión"

Además, señala que "es previsible" que en ese momento ya "tuviera una condena firme anterior" por la agresión sexual y las coacciones. "En todo caso, si la pena fuera superior a dos años, debería ingresar en prisión", concluye.