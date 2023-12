Hoy, 6 de diciembre de 2023, se cumplen 45 años desde que se aprobó la Constitución Española marcado sin duda, por la tensión política: de la ley de amnistía a la no renovación del CGPJ que lleva desde el 4 de diciembre, 5 años caducado y la ruptura de Podemos con Sumar.

Para la abogada Cristina Almeida la democracia sigue siendo una palabra ilusionante: "La ilusión que me llevó hace 45 años a votar no se me ha pasado, la repito cada vez que tengo que hacer cualquier votación porque cuando se ha luchado por la democracia se aprecia mucho lo que es votar en democracia", afirma Almeida en Al Rojo Vivo.

En los actos de la celebración de los 45 años de la Constitución, Feijóo vuelve a cargar contra la ley de amnistía y por su parte Pedro Sánchez tiende la mano al PP para renovar el CGPJ: "Antes de la devoción es la obligación". Por otro lado, Yolanda Díaz, ante la ruptura de Podemos con Sumar, pide "altura de miras" y "no confundirse de adversario".