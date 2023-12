Yolanda Díaz reprocha que la salida de Podemos de Sumar para irse al Grupo Mixto genera "desafección ciudadana" pero lanza un mensaje de "tranquilidad" y "serenidad": "Nadie se va a confundir de adversario", ha asegurado este miércoles, a su llegada al Congreso para los actos por el aniversario de la Constitución.

"Las personas progresistas en España no comprenderían que se pueda poner en jaque políticas públicas por intereses de parte", ha advertido no obstante la también vicepresidenta segunda del Gobierno, que ha pedido "altura de miras" y se ha mostrado convencida de que "cualquier persona que defienda el bien de nuestro país no se va a confundir de adversario".

A preguntas de la prensa sobre la ruptura con la formación morada, Díaz ha comenzado trasladando un "mensaje de serenidad y de tranquilidad a la ciudadanía". Así, la líder de Sumar ha reivindicado que el 23 de julio los ciudadanos votaron para "parar a la derecha y a la extrema derecha" y también para "seguir ganando derechos". "El mandato del 23 de julio es mejorar la vida de la gente", ha reivindicado, prometiendo que desde Sumar van a "respetar a las gentes que han votado a Sumar".

"Vamos a cumplir con el mandato, que es seguir haciendo política útil para nuestro país", ha asegurado, incidiendo en que lo harán "en un contexto muy difícil" en el que, ha denunciado, el Gobierno "está siendo asediado por una política destructiva del PP y la extrema derecha" que busca desestabilizar al Ejecutivo. En este contexto, ha pedido "altura de miras" y ha deslizado que "cualquier persona que defienda el bien de nuestro país no se va a confundir de adversario".

Así, y de cara a las futuras votaciones en el Congreso con Podemos ya fuera de Sumar, se ha mostrado segura de que "no se va a confundir de adversario nadie en el hemiciclo". "Las personas progresistas en España no comprenderían que se pueda poner en jaque políticas públicas que son importantes y que son buenas para la vida de la gente por intereses de parte", ha advertido en este punto, lamentando que "esto es lo que genera desafección ciudadana en nuestro país".

"Hoy la desafección ciudadana es mayor que en 2015. Lo que hemos visto ayer contribuye a la desafección ciudadana", ha afeado acto seguido. Pese a ello, ha reiterado su mensaje de "serenidad y tranquilidad" y ha asegurado que Sumar respetará "el mandato democrático de la ciudadanía": "Vamos a seguir ganando derechos para la gente, vamos a cuidar como siempre hemos hecho el gobierno de coalición progresista", ha defendido.

"Estamos aquí por la ciudadanía, estamos aquí para cambiar la vida de la gente, no estamos por intereses de parte, no hay nada que justifique los intereses de parte cuando desplegamos políticas públicas", ha avisado Díaz, que ha zanjado: "Estoy segura de que nadie se va a confundir de adversario".